Catania nave da crociera rompe gli ormeggi | 2 turisti cadono in mare il molo è danneggiato

A Catania, un sogno di vacanza si è trasformato in un momento di paura. Una nave da crociera, colpita da raffiche di vento, ha rotto gli ormeggi, causando la caduta di due turisti in mare. Questo episodio mette in luce la crescente vulnerabilità delle città costiere ai fenomeni atmosferici, un tema sempre più attuale. La sicurezza in viaggio non è mai stata così importante: ogni avventura può riservare sorprese inaspettate.

A Catania un viaggio da sogno ha rischiato di trasformarsi in un incubo. A causa del forte vento che in questo ore sta interessando la città una nave da crociera ferma al porto della città ha rotto gli ormeggi, allontanandosi improvvisamente dal molo. In quello stesso momento alcuni turisti stavano salendo sull'imbarcazione e due di .

Una nave di Freedom Flotilla in partenza da Catania per Gaza: attesa anche Greta Thunberg

La Freedom Flotilla Coalition annuncia l’imminente partenza di una nave umanitaria da Catania verso Gaza, con la partecipazione di noti attivisti come Greta Thunberg.

