Catania bancarotta La Celere | finanza sequestra beni sigilli a 8 immobili

Catania sotto i riflettori per un clamoroso blitz della Guardia di Finanza: otto immobili posti sotto sequestro per un valore di 185.000 euro, legati a una bancarotta fraudolenta. La vicenda coinvolge Giovanna Genovese, moglie dell'imprenditore Mario Umberto De Felice, indagata per appropriazione indebita. Questo episodio si inserisce in un contesto piĂą ampio di lotta alla criminalitĂ economica, dove la giustizia non lascia spazio all'impunitĂ . Un fatto

Blitz della Guardia di Finanza: sigilli a otto immobili per bancarotta fraudolenta. La Guardia di Finanza di Catania ha eseguito un sequestro di beni per un valore complessivo di 185.000 euro nei confronti di Giovanna Genovese, moglie dell'imprenditore Mario Umberto De Felice. La donna è indagata per appropriazione indebita e bancarotta fraudolenta, sia patrimoniale che documentale. L'inchiesta sulla societĂ La Celere Srl. Il provvedimento è stato emesso dalla Corte d'Appello di Catania nell'ambito di un'indagine condotta dalla Procura etnea sulla societĂ Corpo di vigilanza La Celere Srl, dichiarata fallita nel 2009.

