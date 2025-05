Catania aveva 35 kg di droga nascosti nel garage dello zio della fidanzata | 27enne arrestato

Un garage trasformato in una base per lo spaccio di droga: è questa la sorprendente scoperta della Polizia a Catania, dove un 27enne è stato arrestato con 35 kg di sostanze illegali. Questo episodio non è isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente allerta sulla diffusione di stupefacenti tra i giovani. Un segnale preoccupante che invita a riflettere sulle sfide legate alla sicurezza e alla salute collettiva.

Ha trasformato il garage datogli in prestato dallo zio della sua fidanzata come base logistica per nascondere 3,5 chili di droga. La Polizia di Stato ha arrestato un 27enne, originario di Acireale, uscito da carcere appena pochi mesi fa, per detenzione di droga ai fini di spaccio. A scoprire l'ingente quantitativo di sostanza stupefacente sono stati i poliziotti della squadra cinofili della Questura di Catania, nel corso di un'articolata attività di controllo svolta nel quartiere Cappuccini e finalizzata a prevenire e a contrastare il fenomeno dello spaccio di droga in città.

Gela, droga e arma modificata in casa: ventenne arrestato, nel garage anche una Range Rover rubata

Un ventenne di Gela è stato arrestato dalla Polizia di Stato durante un'operazione che ha portato alla scoperta di droga e un'arma modificata nel suo garage.

