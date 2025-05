Castelvenere al via la Vintage Edition Fiera del Bagagliaio

Castelvenere si prepara a vivere un’estate indimenticabile con la Vintage Edition della “Fiera del Bagagliaio”! In un comune noto per i suoi vigneti, l'evento celebra non solo il vino ma anche il riuso e la sostenibilità, un trend sempre più attuale. Scoprire oggetti vintage e assaporare vini pregiati promette di trasformare questa fiera in un’esperienza unica. Non perdere l’occasione di immergerti nel cuore della cultura enogastronomica italiana!

Tempo di lettura: 2 minuti “Con la Vintage Edition ‘Fiera del Bagagliaio’ che da domani farà tappa a Castelvenere, il comune più ‘vitato’ d’Italia, prende il via l’estate venerese che sarà caratterizzata da diversi eventi legati al mondo del vino”. Lo rende noto il Sindaco Alessandro Di Santo, alla vigilia della manifestazione che si svolgerà alla Contrada Foresta per iniziativa degli “Amici del Forum” in collaborazione con l’Amministrazione comunale. “Questo appuntamento che parte domani per concludersi domenica 1 giugno – continua il primo cittadino – sarà caratterizzato non solo da auto d’epoca – un ritorno al passato autentico, carico di fascino, profumi, musica e storie – ma vorrà essere un viaggio nel cuore del Sannio, in uno dei borghi più suggestivi della provincia di Benevento, noto a tutti come il ‘borgo del vino’. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Castelvenere, al via la Vintage Edition “Fiera del Bagagliaio”

