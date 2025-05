Castello di Carini inaugurata la mostra di Filippo Lo Iacono

Riscoprire l’arte nel cuore della storia: al Castello di Carini si apre la mostra di Filippo Lo Iacono, un evento che celebra non solo la bellezza della pittura contemporanea, ma anche il richiamo sempre più forte per la valorizzazione del nostro patrimonio culturale. Fino al 25 settembre, lasciati conquistare dai colori e dalle emozioni di un artista che racconta un mondo senza tempo. Non perdere l’occasione di vivere questa esperienza unica!

Torna al Castello di Carini l'esposizione pittorica dell'artista internazionale Filippo Lo Iacono. Inaugurata sabato 24 maggio la mostra si potrà visitare fino al 25 settembre nei seguenti orari dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19 compreso festivi. Grande accoglienza da parte dell'amministrazione.

Torna "Murder in Carini castle", il tour notturno del castello che riporta alla notte del 4 dicembre 1563

Il 17 maggio, dalle 21, torna "Murder in Carini Castle", il coinvolgente tour notturno che riporta i visitatori nella notte del 4 dicembre 1563.

