Cassazione rinvia alla Corte UE | dubbi sui centri in Albania e diritto europeo

La Cassazione lancia un allerta sul futuro dei centri per migranti in Albania, sollevando interrogativi cruciali sulla loro conformità con il diritto europeo. Questo rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione Europea segna un momento decisivo nel dibattito sull'immigrazione e i diritti umani. In un contesto in cui l'Europa è chiamata a trovare risposte efficaci e giuste, la decisione italiana potrebbe avere ripercussioni ben oltre i confini nazionali. Cosa ne sarà del diritto d'asilo?

La Cassazione dubita che l'operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea. La notizia è stata anticipata dal Manifesto. I rinvii - spiega il quotidiano - sono contenuti in due provvedimenti fotocopia nati dai ricorsi del Viminale contro altrettante non convalide del trattenimento decise dalla Corte d'appello di Roma. La prima sezione penale è tornata sui propri passi - scrive il Manifesto - capovolgendo una precedente decisione in cui aveva equiparato il Cpr di Gjader a quelli che si trovano in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cassazione rinvia alla Corte UE: dubbi sui centri in Albania e diritto europeo

Morte di Bruno Beatrice: i figli chiedono giustizia. Striscione davanti alla Corte di Cassazione

La morte di Bruno Beatrice, ex calciatore della Fiorentina, scuote il mondo del calcio. I figli, desiderosi di giustizia, hanno affisso uno striscione davanti alla Corte di Cassazione, ricordandone l'eredità e sollecitando attenzione su una vicenda che va oltre il campo.

Cerca Video su questo argomento: Cassazione Rinvia Corte Ue Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

La Cassazione affonda il progetto Albania; L’Albania tra diritto e politica: la Cassazione blocca il piano migranti e interpella la Corte Ue; Migranti la Cassazione si mette di traverso | Dubbi sul piano Albania E rinvia alla Corte europea; La Cassazione affonda il progetto Albania. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cassazione rinvia alla Corte UE: dubbi sui centri in Albania e diritto europeo

Riporta msn.com: La Cassazione rinvia due cause alla Corte UE per valutare la compatibilità dei centri in Albania col diritto europeo.

I dubbi della Corte di Cassazione sul piano Albania, due rinvii alla Corte Ue

Scrive ansa.it: La Cassazione dubita che l'operazione dei centri in Albania del governo italiano sia compatibile col diritto europeo. Per questo ieri ha rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Migranti, dubbi della Cassazione sul piano Albania: 2 rinvii alla Corte Ue

tg24.sky.it scrive: I giudici hanno sollevato dubbi sulla compatibilità dei centri in Albania con il diritto europeo e, per questo, hanno rinviato due cause alla Corte di giustizia dell'Ue. Come ha riferito Il Manifesto, ...