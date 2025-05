Cassazione | nuovo processo per l' omicidio di Serena Mollicone annullata l' assoluzione di Mottola

La Cassazione riapre il caso di Serena Mollicone, annullando l'assoluzione di Mottola. Una decisione che segna un nuovo capitolo in un delitto che ha lasciato un segno profondo nella coscienza collettiva italiana. In un periodo in cui il tema della giustizia e dei diritti delle vittime è sempre più centrale, la richiesta di verità si fa urgente. La speranza è che questa nuova celebrazione porti finalmente chiarezza su una storia intrisa di mistero e dolore.

"Il ragionamento della Corte d'Assise d'Appello è assolutamente incoerente in più punti (.) dando vita a passaggi motivazionali talmente contraddittori tra loro da risultare incomprensibili". Per questo, secondo le motivazioni della Cassazione, deve essere ricelebrato il processo per l'omicidio di Serena Mollicone, la liceale di Arce scomparsa il primo giugno 2001 e ritrovata uccisa il tre giugno successivo, nel vicino bosco dell'Anitrella di Monte San Giovanni Campano. Lo spiega in 36 pagine la Suprema Corte nelle motivazioni della sentenza dell'11 marzo che ha annullato l'assoluzione bis per il maresciallo dei carabinieri Franco Mottola in servizio ad Arce nel periodo del delitto, per sua moglie Anna Maria, per il loro figlio Franco, accusati del delitto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cassazione: nuovo processo per l'omicidio di Serena Mollicone, annullata l'assoluzione di Mottola

Nuovo "no" del Riesame alla scarcerazione di Dassilva, i suoi avvocati: "Faremo appello in cassazione"

Martedì, il Tribunale del Riesame ha rifiutato ancora una volta la scarcerazione di Louis Dassilva, il metalmeccanico senegalese di 35 anni, unico indagato per l'omicidio di Pierina Paganelli.

