Il caso di Serena Mollicone continua a far discutere, evidenziando le contraddizioni della giustizia italiana. Le recenti assoluzioni hanno sollevato interrogativi non solo sulla verità processuale, ma anche sul ruolo dell'opinione pubblica nella formazione dei verdetti. Questo episodio si inserisce in un contesto più ampio, dove la ricerca di giustizia e trasparenza è un tema caldo. La Suprema Corte potrebbe riscrivere la storia e riportare l'attenzione sulle prove dimenticate.

“Il convincimento dei giudici non può e non deve fondarsi sui sondaggi o sugli umori popolari e non può escludersi che le prove, invece, ci siano, e che questo Collegio non abbia saputo valorizzarle e questo lo dirĂ , eventualmente, la Suprema Corte”. Era quello che scrivevano, neanche fosse un inusuale presagio, i giudici della Corte d’assise d’appello di Roma nelle motivazioni delle assoluzioni di Franco Mottola, la moglie Annamaria e il figlio imputati per l’omicidio di Serena Mollicone, la giovane del trovata morta il 3 giugno 2001 in un boschetto. E la Suprema corte, dopo aver annullato quella decisione l’11 marzo scorso, bolla come contraddittorie e incomprensibili le motivazioni che avevano portato a non accogliere le richieste di pena dell’accusa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Caso Serena Mollicone, la Cassazione: “Motivazioni delle assoluzioni contraddittorie e incomprensibili”

