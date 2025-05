Caso Keu davanti al giudice Parola alla pubblica accusa

Oggi si torna in aula per il caso Keu, un'inchiesta che tiene col fiato sospeso Firenze. La pubblica accusa prende la parola, mentre l'attenzione è puntata su come la giustizia affronta i temi dell'abuso d'ufficio. Questo processo non è solo una questione locale; riflette un trend più ampio di accountability e trasparenza. Un punto interessante: come cambierà la percezione del potere pubblico dopo questa sentenza? Restate con noi per scoprirlo!

Si torna in aula oggi, davanti il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Firenze, per l'inchiesta Keu. Chiarita la questione del reato dell'abuso d'ufficio che, dopo il pronunciamento della Corte Costituzionale dell'8 maggio scorso, esce dal procedimento, le udienze riprendono come da programma. Le parti – lo ricordiamo – nell'ultima udienza, avevano concordato di attendere il pronunciamento della Corte Costituzionale che ha stabilito che "non è incostituzionale l'abrogazione dell'abuso d'ufficio". Quindi oggi, da quanto si apprende, dovrebbe essere il giorno nel quale il pubblico ministero potrebbe procedere con la discussione, dettagliando l'indagine e le diverse posizioni.

