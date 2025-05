Caso Instagram a Sanremo confermata multa alla Rai per “la presenza di Ferragni e l’apertura del profilo di Amadeus”

La RAI è stata multata per il caso Instagram durante Sanremo 2023, coinvolgendo la presenza di Chiara Ferragni e l'apertura del profilo di Amadeus. Questo episodio evidenzia un trend crescente: la necessità di regole chiare sulla pubblicità sui social media. In un'era in cui influencer e tv si intrecciano, la trasparenza diventa cruciale. Chi paga il conto della creatività? La risposta potrebbe riscrivere le regole del gioco!

La sentenza mette un punto a quanto accadde durante l’edizione di Sanremo 2023, con il caso di pubblicità occulta a Instagram che aveva sollevato Fanpage durante la settimana festivaliera. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Caso Instagram a Sanremo, confermata multa alla Rai per “la presenza di Ferragni e l’apertura del profilo di Amadeus”

La canzone nazista che rompe l’algoritmo di Instagram: il caso del nuovo singolo di Kanye West

Il nuovo singolo di Kanye West, intitolato “Heil Hitler”, sta facendo discutere sui social, diventando la colonna sonora di numerosi Reel su Instagram.

Cerca Video su questo argomento: Caso Instagram Sanremo Confermata Cerca Video Caricamento del Video...

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Diretta Instagram Ferragni-Amadeus, il Consiglio di Stato conferma la sanzione per Rai; Festival di Sanremo 2023: il Consiglio di Stato conferma la multa alla Rai per la pubblicità occulta sul palco; Conte, su Instagram il selfie notturno: tifosi a valanga. E arrivano i complimenti di Totti; Chi sono The Kolors? Componenti, età e Instagram. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sanremo 2023, multa confermata alla Rai per pubblicità occulta a Instagram: ecco quanto dovrà pagare

mondotv24.it scrive: Il Consiglio di Stato conferma la multa da 123.000 Euro alla Rai per pubblicità occulta a Instagram durante Sanremo 2023 ...

Festival di Sanremo, confermata la sentenza del Tar: sarà sempre affidato con una gara

Lo riporta ilsecoloxix.it: Il Consiglio di Stato respinge tutti gli appelli presentati per l’organizzazione del Festival nel triennio 2026/2028 ...

Sanremo, confermata sentenza Tar: sarà sempre affidato a un bando

Secondo ilmanifesto.it: Sanremo (Visioni) Respinti tutti gli appelli presentati per l'organizzazione del Festival della Canzone Italiana per il triennio 2026-2028. In attesa delle motivazioni, nel dispositivo di sentenza pub ...