Caso Gerardo Locuratolo | del battipagliese ancora nessuna traccia

Il mistero di Gerardo Locuratolo continua a tenere con il fiato sospeso non solo la sua famiglia, ma anche l'intera comunità. La madre ha lanciato un accorato appello su "Chi l'ha visto", un programma che ormai è diventato un faro di speranza per molte persone scomparse. Questo caso, come tanti altri, mette in luce il tema sempre più attuale della sicurezza e della vulnerabilità, invitandoci a riflettere su quanto sia importante rimanere uniti nei momenti di crisi. La ricerca di

Mercoledì sera la madre di Gerardo Locuratolo ha lanciato il suo appello per ritrovare il figlio su "Chi l'ha visto", in onda su Rai 3. La sera del 16 aprile scorso prima di tornare a casa le avrebbe telefonato dicendole di dover accompagnare un uomo in località Cioffi di Eboli perché lo stesso. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Caso Gerardo Locuratolo: del battipagliese ancora nessuna traccia

Sospese le ricerche di Gerardo Locuratolo: resta il mistero sulla scomparsa

Dopo oltre un mese di ricerche, sono state sospese le operazioni per Gerardo Locuratolo, scomparso a Battipaglia il 16 aprile.

Cerca Video su questo argomento: Caso Gerardo Locuratolo Battipagliese Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Scomparsa Locuratolo, la famiglia non si rassegna. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Albanella, Gerardo Locuratolo scomparso da 10 giorni: continuano le ricerche

Segnala ilmattino.it: Incentrate ad Albanella le ricerche di Gerardo Locuratolo, battipagliese 54enne, che si è allontanato dalla sua abitazione a Battipaglia da dieci giorni. Da ieri mattina, intorno alle 6 ...

Gerardo Locuratolo non si riesce a trovare: proseguono le ricerche in montagna

Da salernotoday.it: Continuano le ricerche di Gerardo Locuratolo, di cui non si hanno notizie dallo scorso ... hanno partecipato ieri alla ricerca in alcune zone assegnate. L'appello Il 54enne battipagliese, al momento ...

Battipaglia, Gerardo Locuratolo introvabile da mercoledì

Come scrive ilmattino.it: Apprensione a Battipaglia per la sorte di Gerardo Locuratolo, 54enne battipagliese, di cui non si hanno notizie da mercoledì ovvero da quando non è rincasato. I familiari di Locuratolo si sono ...