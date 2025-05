Caso Garlasco chiesta la revoca della semilibertà per Stasi

Il caso di Garlasco riaccende l’interesse pubblico: dopo anni di silenzio, la procura di Pavia chiede la revoca della semilibertà per Stasi. Mentre la verità su Chiara Poggi continua a sfuggire, il riesame degli alibi e dei contatti telefonici di Sempio potrebbe rivelarsi cruciale. Questo nuovo sviluppo non solo solleva interrogativi sul sistema giudiziario, ma riflette anche un crescente bisogno di giustizia in un'epoca di storie irrisolte.

Il caso dell'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, torna al centro delle cronache con sviluppi su due fronti giudiziari. La Procura di Pavia riesamina l'alibi di Sempio. Da un lato, la Procura di Pavia sta riesaminando l'alibi di Andrea Sempio, analizzando sei contatti telefonici con due amici nelle ore in cui Chiara venne uccisa. Le telefonate e gli SMS tra le 9.58 e le 12.18 del 13 agosto 2007 metterebbero in discussione la sua versione: secondo i tabulati, Sempio sarebbe rimasto a Garlasco, mentre i suoi amici, a loro volta, si sarebbero trovati altrove, nonostante avessero dichiarato il contrario.

Nuove rivelazioni sul delitto di Chiara Poggi riaccendono l'attenzione su Garlasco, con un legame sorprendente al Santuario della Bozzola.

