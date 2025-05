Caso Diddy le parole di un’ex assistente personale inchiodano ancora una volta il rapper | Ho avuto un crollo fisico lavorando per lui cinque giorni no stop

Il caso Diddy si arricchisce di nuovi dettagli scioccanti: un'ex assistente personale rivela come il lavoro con il rapper l'abbia portata a un crollo fisico, sottolineando le dure condizioni e gli abusi subiti. Questo episodio non solo solleva interrogativi sul potere nell'industria musicale, ma mette in luce anche un trend preoccupante: il crescente numero di denunce di maltrattamenti nel mondo dello spettacolo. Come reagiranno i fan e l'industria a queste rivelazioni?

Nella nuova udienza del processo contro Diddy, nella giornata di ieri 29 maggio è apparsa davanti alla corte un’ex assistente personale in qualità di testimone, parlando delle dure condizioni nelle quali ha affrontato il rapporto lavorativo nel quale al tempo stesso è stata esposta ad abusi fisici da parte del rapper. L’ex assistente personale di Combs che ha testimoniato sotto lo pseudonimo Mia, ha trascorso gran parte della giornata dando voce alla sua testimonianza come in precedenza aveva fatto l’ex stilista del rapper, Deonte Nash con la quale sono state incrociate le dichiarazioni. Entrambi i testimoni sono amici stretti di Cassie Ventura, che hanno conosciuto mentre lavoravano per Diddy e la cantante che era stata arruolata sotto l’etichetta discografica dell’ex fidanzato era al tempo stesso sarebbe stata vittima di abusi sessuali per circa un decennio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Caso Diddy, le parole di un’ex assistente personale inchiodano (ancora una volta) il rapper: “Ho avuto un crollo fisico lavorando per lui cinque giorni no stop”

Diddy, la testimonianza dell’ex assistente, Capricorn Clark: “Mi ha rapita, voleva uccidere Kid Cudi”

In un contesto di crescente tensione legale, l'ex assistente di Diddy, Capricorn Clark, ha rivelato dettagli scioccanti sulla sua esperienza con il rapper.

Caso P. Diddy: Britney Spears citata durante il processo

Come scrive notiziemusica.it: Il processo a Diddy è in corso e di recente in aula è stata citata anche Britney Spears a causa di una serata trascorsa col rapper.

Diddy, l'assistente personale a processo: «Mi ha aggredita sessualmente e ha sbattuto la testa di Cassie contro l'angolo del letto»

Riporta msn.com: Terza settimana di uno dei processi più grandi della storia dell'hip hop, quello contro il produttore musicale 55enne Sean Diddy Combs. Il rapper rischia l'ergastolo con ...

Diddy, al processo contro il rapper testimonia l'ex dipendente Capricorn Clark: «Mi ha rapita prima di entrare nella casa di Kid Cudi»

Lo riporta msn.com: Ci sono aggiornamenti sul processo di Sean “Diddy” Combs. Nella giornata di oggi 27 maggio 2025 è stata ascoltata la testimonianza dell’ex dipendente del ...