Caso dei calciatori dall’Uruguay | non luogo a procedere e prescrizione

Il caso dei calciatori uruguaiani si chiude con un clamoroso "non luogo a procedere" e la prescrizione, dopo dieci anni di attesa. Questo esito mette in luce un problema più ampio: l'inefficienza della giustizia italiana e le sue ripercussioni sul sistema sportivo. La verità è che, in un contesto dove la corruzione è ancora un tema caldo, la trasparenza diventa fondamentale non solo per il calcio, ma per la società intera.

Ascoli, 30 maggio 2025 – Dopo dieci anni è terminato davanti al Collegio del Tribunale di Ascoli il processo che vedeva imputati due impiegati del comune di Spinetoli e un ex dipendente del Comune di San Benedetto, accusati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. La vicenda è quella dei calciatori provenienti dall’Uruguay che per soddisfare l’esigenza di ottenere lo status di giocatore comunitario avrebbero utilizzato sotterfugi illegali, grazie alla complicità di alcuni soggetti. Il Collegio ha emesso una sentenza di non luogo a procedere nei confronti di uno degli imputati perché, a seguito di una perizia del dottor Testa, per motivi di salute è stato giudicato non in grado di sostenere il processo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Caso dei calciatori dall’Uruguay: non luogo a procedere e prescrizione

