Caso Almasri Nordio valuta se rispondere al Tribunale dei ministri

Il caso Almasri si infittisce, ponendo il ministro della Giustizia Carlo Nordio di fronte a un importante dilemma. La sua audizione davanti al Tribunale dei ministri potrebbe scuotere gli equilibri del governo e accendere un dibattito acceso sulla trasparenza nelle istituzioni. In un momento in cui la fiducia nei rappresentanti pubblici è già fragile, la scelta di Nordio potrebbe rivelarsi cruciale per il futuro della giustizia in Italia. Cosa deciderà ?

Il dilemma riguardante l'audizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio davanti al Tribunale dei ministri in relazione alla vicenda Almasri potrebbe non trovare una soluzione prima di giovedì prossimo. Almeno un'altra settimana di incertezza si interpone tra il Guardasigilli e la decisione di essere ascoltato, dopo che i giudici hanno avanzato una richiesta in tal senso. La questione riguarda il caso del generale libico accusato di crimini di guerra, che era stato arrestato, poi rilasciato e rimpatriato dalle autorĂ italiane lo scorso gennaio. Sul ministro, rispetto ad altri membri del governo indagati, grava anche l'ipotesi di omissione di atti d'ufficio.

Caso Almasri, il Governo valuta se far deporre il ministro Nordio

Il governo italiano sta valutando se far deporre il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel caso Almasri, il generale libico coinvolto in una delicata vicenda giudiziaria.

