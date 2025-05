Caso Almasri Guardasigilli in stallo Il nodo della deposizione di Nordio

Il caso Almasri scuote il governo italiano, portando alla luce le tensioni interne e il delicato equilibrio della giustizia. La decisione del ministro Nordio di deporre potrebbe segnare un punto di svolta in un'inchiesta che interseca politica e diritti umani. In un momento storico in cui la trasparenza e la responsabilità sono richieste a gran voce, cosa significa per l'Italia affrontare crimini di guerra in un contesto così complesso? Rimanete sintonizzati.

Il prosieguo delle indagini del Tribunale dei ministri sulla vicenda Almasri innesca una riflessione nel governo, che si accinge a una decisione sull'opportunitĂ del ministro Carlo Nordio di andare a deporre, dopo la richiesta dei giudici. Sul caso del generale libico accusato di crimini di guerra, prima arrestato e poi rilasciato e rimpatriato dalle autoritĂ italiane a gennaio, il Tribunale indaga dopo un esposto presentato alla procura di Roma dell'avvocato Luigi Li Gotti, che aveva ipotizzato i reati di favoreggiamento e peculato a carico – oltre che di Nordio – della premier Giorgia Meloni, del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del sottosegretario Alfredo Mantovano.

“Abusi sessuali sulla segretaria”: salta Khan, il presidente della Cpi che attaccò l’Italia per il caso Almasri

Karim Khan, procuratore capo della Corte penale internazionale, si è congedato temporaneamente a causa di un'indagine dell'Onu su presunti abusi sessuali nei confronti di una segretaria.

