Casirate d’Adda più sicurezza all’incrocio pericoloso | approvato l’intervento

A Casirate d'Adda si compie un passo importante verso la sicurezza stradale! È stato approvato il progetto di riqualificazione per l'incrocio tra via Don Donati, via San Gregorio e via Menclozzi, noto per i suoi rischi. Questo intervento non solo migliora la viabilità, ma promuove anche l'uso della bicicletta, in linea con la crescente attenzione verso la mobilità sostenibile. Un investimento nel futuro della comunità!

Approvato a Casirate d'Adda il progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza dell'intersezione tra via Don Donati, via San Gregorio e via Menclozzi, considerata da tempo un punto critico per la circolazione soprattutto per pedoni e ciclisti. Il tratto stradale collega due piste ciclabili – una già esistente verso Treviglio e l'altra in fase di completamento verso Cascine San Pietro – e risulta essere particolarmente pericoloso in quanto, proprio dove la strada curva e scende all'altezza di un incrocio, le auto tendono ad accelerare. Il marciapiede si interrompe bruscamente e il transito per bambini e studenti, in particolare quelli che abitano nei nuovi condomini di via Donati, risulta ostico e poco protetto.

