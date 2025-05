Case popolari | bando in ritardo Ed è polemica

Il ritardo del bando per le case popolari a Monza solleva preoccupazioni tra cittadini e famiglie in attesa. In un contesto di crescente crisi abitativa, ogni aspettativa si fa pesante. Questo slittamento non è solo una questione locale: riflette una mancanza di strategie concrete per affrontare le sfide abitative che colpiscono molte città italiane. La richiesta di una casa decente è un diritto fondamentale, e attendere non è più un'opzione.

Cominciano a emergere le prime preoccupazioni riguardo al bando dell'edilizia residenziale pubblica di Monza. Cittadini e famiglie sono in attesa di presentare domanda per ottenere casa, in una gara che, di solito, viene aperta tra aprile e maggio, ma che quest'anno sembra tardare. A farsi portavoce delle loro istanze, in Consiglio comunale, è stato il consigliere di Civicamente Paolo Piffer: "È da qualche settimana che i cittadini aspettano il bando ma non è uscito. Mi è stato detto che si è deciso di posticiparlo, e vorrei capire il perché, visto che è un tema molto sentito e delicato". "Stiamo facendo tutte le operazioni necessarie per uscire con il bando al più presto - risponde l'assessora all'Edilizia pubblica Andreina Fumagalli -, quando avrò informazioni precise sarà data comunicazione sul sito del Comune".

A giugno arriva il nuovo bando "IN CITTÀ" per sostenere gli under 35 con contributi fino a 200 euro mensili per tre anni, incentivando la sottoscrizione di contratti d’affitto a canone concordato.

