Casarini provocazione totale | dopo il rinvio a giudizio raddoppia e mette in mare un seconda nave

Luca Casarini non si ferma: dopo il rinvio a giudizio, la sua ONG Mediterranea lancia una seconda nave. Un gesto audace che si inserisce in un contesto di crescente tensione sul tema dell’immigrazione e dei soccorsi in mare. "Al male rispondiamo raddoppiando il bene", afferma con determinazione. Una provocazione che invita a riflettere sull’umanità e il coraggio in tempi difficili. La sfida è lanciata: chi sarà pronto a rispondere?

Dopo il rinvio a giudizio Casarini raddoppia e sfida le istituzioni. Faccia tosta senza limiti a poche ore dal rinvio a giudizio dei fondatori di Mediterranea sul business dei soccorsi. Ebbene, la ong risponde varando e mettendo in mare una nuova nave. "Al male noi rispondiamo raddoppiando il bene", declama Luca Casarini. Nonostante sia stato rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, l'ex no-global replica con spavalderia affermando di avere a disposizione una nuova nave per le operazioni in mare. La ong tedesca Sea-Eye ha ceduto alla Mediterranea Saving Humans, di cui Casarini è co-fondatore e capomissione, la nave Sea-Eye 4.

La Procura di Venezia ha richiesto il rinvio a giudizio del sindaco Luigi Brugnaro e di altri 33 indagati nell'ambito dell'inchiesta "Palude", avviata dopo perquisizioni e arresti nel luglio scorso.

