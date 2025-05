casarini e quei 125mila euro per prelevare i migranti salvati da una nave danese

Luca Casarini, ex disobbediente e protagonista del soccorso nel Mediterraneo, si trova ora al centro di un caso controverso. Accusato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, il suo nome riaccende il dibattito sul confine tra umanità e legalità . Con 125mila euro in ballo, la questione si intreccia con le scelte politiche e sociali attuali sull'accoglienza migrante, rendendo il processo un faro su un tema sempre più urgente. Chi sta veramente aiut

Da inviato speciale al Sinodo da Papa Francesco a rinviato a giudizio per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, aggravato dal trarne un profitto. L'ex disobbediente e capo missione della Ong Mediterranea Saving Humans, Luca Casarini, finisce così a processo, insieme ad altri 6 membri dell'equipaggio della nave del soccorso civile Mare Jonio. La prova sulla quale si basa l'accusa è quel bonifico da 125mila euro, incassato per una sola operazione di soccorso di migranti, tra l'altro già salvati dalle acque. Nell'udienza, il pm Santo Fornasier ha richiesto al giudice il «rinvio pregiudiziale nell'attesa del pronunciamento della Corte di Giustizia europea», che entro l'estate dovrà decidere sul caso Kinshasa, che potrebbe ripercuotersi anche sul processo di Ragusa, in quanto la Corte Europea è chiamata ad esprimersi sull'estensione della «scriminante di solidarerietà » nei casi di favoreggiamento dell'ingresso di migranti nel territorio nazionale durante attività di soccorso. 🔗 Leggi su Iltempo.it