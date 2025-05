Casalpusterlengo chiuso il sottopasso per lavori | nel quartiere San Biagio scatta il servizio navetta

Nel cuore di Codogno, il quartiere San Biagio si prepara a una nuova fase con l'attivazione del servizio navetta. La chiusura del sottopasso di via Borsa, infatti, non sarà più un problema grazie all'impegno del sindaco Francesco Passerini. Questo intervento non solo allevia i disagi, ma segna anche un passo verso una mobilità urbana più sostenibile. Scopri come questo cambiamento possa influenzare positivamente la vita quotidiana dei cittadini!

Codogno (Lodi), 30 maggio 2025 – Il servizio navetta  per i cittadini del quartiere San Biagio di Codogno, verso il centro della città , ora è realtà . Lo aveva annunciato nei giorni scorsi il sindaco Francesco Passerini, deciso a ridurre i disagi, per l’imminente chiusura del sottopassaggio ferroviario di via Borsa. Da decenni il percorso ha infatti bisogno di essere sistemato e ora che si entra nel vivo dell’operazione, i residenti t emono ripercussioni sulla vita quotidiana. I lavori inizieranno probabilmente il giorno 4 giugno, e avranno degli step, sotto il monitoraggio del Comune (anche se la competenza è di Rfi, con cui l’ente ha siglato una convenzione per intervenire drasticamente e migliorare il sottopassaggio di via Borsa). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, chiuso il sottopasso per lavori: nel quartiere San Biagio scatta il servizio navetta

La caccia al parcheggio gratuito. Quartiere San Biagio assediato

Il quartiere San Biagio è alle prese con una crescente difficoltà nel trovare parcheggio gratuito, a causa dell’attivazione della Zpru 5 Villa Reale e dell’introduzione delle strisce blu.

