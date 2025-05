Casa Venturini in stato di agitazione lunedì summit in prefettura

Lunedì 9 giugno, la Casa residenza anziani Venturini sarà al centro di un summit in Prefettura a Bologna, segno tangibile della crescente attenzione verso le condizioni delle strutture per anziani. La proclamazione dello stato di agitazione da parte dei sindacati mette in luce un problema cruciale: la mancanza di operatori socio-sanitari. Un tema che si inserisce in un contesto più ampio di richieste di maggiori investimenti nel welfare e nella salute pubblica. Non perdere l’occasione di conoscere come si evol

È fissato per lunedì 9 giugno alle 10, in Prefettura a Bologna, un incontro nel quale verrà esaminata la difficile situazione della Casa residenza anziani Venturini, dopo che i sindacati hanno proclamato lo stato di agitazione del personale. Nel summit si parlerà delle ormai note carenze di operatori socio-sanitari all’interno della struttura all’ingresso del parco dell’Osservanza. Al faccia a faccia parteciperanno, oltre ai rappresentanti delle Funzioni pubbliche di Cgil, Cisl e Uil, e probabilmente anche di Asp e del Comune, anche i vertici di Seacoop, cooperativa sociale che gestisce la Cra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casa Venturini in stato di agitazione, lunedì summit in prefettura

