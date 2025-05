Cartucce ' a pallettoni' in masseria ma il Tribunale assolve allevatore 72enne | Accusa inconsistente

In un periodo in cui la sicurezza e la legalità sono al centro del dibattito pubblico, la recente assoluzione di un allevatore garganico rappresenta un caso emblematico. Il Tribunale di Foggia ha stabilito che le accuse di detenzione irregolare di cartucce a pallettoni erano infondate. Questo evento non solo mette in luce le sfide legate alla gestione delle armi, ma solleva interrogativi su come le comunità rurali possano convivere con normative sempre più stringenti. Riflessioni importanti per un’Italia che

Assolto l'allevatore garganico accusato di detenere cartucce da caccia, calibro 12, a pallettoni. Lo ha stabilito, con sentenza del 29 maggio 2025, il Tribunale di Foggia che ha assolto l'allevatore 72enne, di Vieste, dalla accusa di detenere senza alcuna autorizzazione presso la propria masseria. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Cartucce 'a pallettoni' in masseria, ma il Tribunale assolve allevatore 72enne: "Accusa inconsistente"

