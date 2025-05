Cartoons on the Bay seconda giornata | le videonews dalla nostra inviata

Seconda giornata di Cartoons on the Bay a Pescara, un evento che celebra l'animazione e il fumetto, ma anche l'arte di raccontare storie. Tra giochi da tavolo e il Premio Sergio Bonelli a LRNZ, la manifestazione si è arricchita di intrattenimento con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo. E per concludere in bellezza, il concerto del Banco del Mutuo Soccorso, un viaggio tra melodie e parole. Un'opportunità imperdibile per gli amanti della cultura!

(Adnkronos) – Seconda giornata per Cartoons on the Bay. A Pescara, tra giochi da tavolo, il Premio Sergio Bonelli assegnato a LRNZ (Lorenzo Ceccotti) e l'intrattenimento sul palco con Maria Di Biase e Corrado Nuzzo di "Numeri Uni" (Radio 2). In serata, concerto del Banco del Mutuo Soccorso con il "Storie Invisibili Tour 2025". Le . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Cerca Video su questo argomento: Cartoons On The Bay Cerca Video Caricamento del Video...

Cosa riportano altre fonti

Cartoons on the bay, a Pescara la 29esima edizione; Cartoons on the bay 2025: il programma del festival dell’animazione a Pescara; Cartoons on the Bay, il programma di venerdì 30 maggio; L' a “Cartoons on the bay 2025”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Cartoons on the Bay, il programma di venerdì 30 maggio

Come scrive rai.it: Il primo appuntamento della seconda giornata di Cartoons on the Bay 2025 a Pescara, è fissato alle 10 per la “Colazione virtuale di coproduzione tra Italia e Paesi Nordici”. Sarà una sessione di netwo ...

Cartoons On The Bay, i vincitori del concorso "Pitch Me!" 2025

Riporta rai.it: È â€śper il potenziale transmediale, il linguaggio universale, la giocosità e gli elementi visivi combinati al potenziale educativo e d’intrattenimento” che “Puntino” di Indi Arumahandi è il primo proge ...

Marsilio inaugura Cartoons On the Bay a Pescara

Si legge su msn.com: Il presidente della Regione, Marco Marsilio, all'Aurum di Pescara, accolto dal presidente di Rai Com, Claudia Mazzola, dal direttore artistico, Roberto Genovesi, e dall'amministratore delegato di Rai ...