Cartoons On The Bay 2025? preferenze consumatori e uso piattaforme

Cartoons On The Bay 2025 ha acceso i riflettori sulle nuove preferenze dei consumatori nel mondo dell'animazione. Durante la tavola rotonda a Pescara, esperti hanno esplorato come il lockdown abbia trasformato le abitudini di visione dei bambini, spostando l'attenzione su piattaforme digitali. Un dato interessante? I franchise locali stanno guadagnando terreno in un mercato sempre piĂą globale. Scoprire come adattarsi a queste dinamiche potrebbe rivelarsi la chiave per il successo futuro!

Pescara, 30 mag. (askanews) – Nell'ambito di Cartoons On The Bay in corso a Pescara, si è svolta una tavola rotonda dal titolo "Costruire franchise locali: dalle preferenze dei consumatori al successo multipiattaforma". Al centro i target, dove stanno andando e come si raggiungono. "Con il lockdown i bambini sono stati forzati dalla situazione a usare i device, mentre ora li scelgono. Tuttavia, i bambini non rinunciano affatto alla tv tradizionale che continua a scandire le loro giornate con i cartoni preferiti, rassicurandoli" ha dichiarato Paola Gnoni, dirigente responsabile Canali Kids Rai. "Nel frattempo, il mondo digitale si sta sempre piĂą affermando tra le loro abitudini e sono triplicati gli schermi connessi.

“Cartoons On The Bay 2025”, preferenze consumatori e uso piattaforme

