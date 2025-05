Caro energia e cifre gonfiate | un altro colpo alla propaganda

Il caro energia continua a scuotere il nostro Paese, ma le cifre fornite dal governo Meloni lasciano a desiderare. La narrazione si infittisce: numeri gonfiati e promesse che cozzano con la realtà . Questa tecnica di comunicazione non è solo un problema politico, ma segna un trend preoccupante di disinformazione e perdita di fiducia nei riguardi delle istituzioni. In un periodo di crisi, trasparenza e verità sono più che mai indispensabili!

Giorgia Meloni ha un metodo. Non si tratta di visione politica, né di strategia economica. È una tecnica di narrazione sistematica: ripetere numeri gonfiati, anche quando la smentita arriva da documenti ufficiali del suo stesso governo. L'ultimo esempio è la cifra dei fondi stanziati per contrastare il caro energia. Un copione già visto, ancora una volta smentito dai dati. Il 27 maggio scorso, durante l'Assemblea di Confindustria a Bologna, la presidente del Consiglio ha dichiarato che il suo governo avrebbe "stanziato circa 60 miliardi di euro" per fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia.

Uap: “Allarme dazi e caro energia, i rimborsi per le tariffe non ne tengono conto”

L'Uap lancia un allarme cruciale riguardo all'impatto dei dazi e dei costi energetici sulle strutture sanitarie, definite "imprese energivore".

