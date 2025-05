Carlos Santana torna con il nuovo singolo ‘Me Retiro’

Carlos Santana torna alla ribalta con il suo nuovo singolo “Me Retiro”, un brano che promette di conquistare il cuore di tutti. Questa collaborazione con Grupo Frontera segna un perfetto connubio tra rock e sonorità messicane, in linea con la crescente tendenza di fusione musicale globale. La chitarra iconica di Santana sembra raccontare storie di passione e rinascita. Non perdere l’occasione di ascoltarlo: l'attesa è finalmente finita!

MILANO (ITALPRESS) – È disponibile in digitale, il nuovo singolo "Me Retiro", un'inedita collaborazione tra Carlos Santana, icona del rock e una delle figure più influenti della musica mondiale, e la band messicana Grupo Frontera. Il brano sarà in radio da venerdì 6 giugno. "Me Retiro" fonde la chitarra iconica e ribelle di Santana, unico artista messicano nella Rock & Roll Hall of Fame, con i ritmi nostalgici norteño del Grupo Frontera. Questa combinazione rappresenta il filo conduttore perfetto per una storia d'amore struggente e ha tutte le caratteristiche per diventare un inno multigenerazionale sui tormenti d'amore.

