Carlo Messina alza la voce sul risparmio e la sicurezza nazionale: "Il governo deve intervenire". In un contesto di crescente preoccupazione per la stabilità economica, l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo sottolinea l'importanza di tutelare il risparmio degli italiani, ora più che mai. Un tema cruciale in tempi di crisi, dove la protezione delle risorse diventa una priorità strategica. È ora di riflettere su quanto sia fondamentale un intervento deciso!

"Ho fatto delle dichiarazioni alla Fabi dove parlavo di sicurezza nazionale e mi hanno attribuito un riferimento al golden power che non era quello che intendevo realmente. Credo ci sia una considerazione: quella che è giusto che un governo intervenga su delle componenti strategiche per il paese, e il risparmio è ormai indubbiamente una componente strategica perché se vogliamo l'indipendenza del nostro Paese, non è soltanto energia e difesa ma è anche l'allocazione del risparmio in un paese che ha un forte debito pubblico." Lo ha detto l'a.d di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato a margine dell'assemblea di Bankitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Messina su risparmio e sicurezza: "Il governo deve intervenire"

