Carlo Messina | ' Risparmio strategico giusto l' intervento del governo'

Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo, sottolinea l'importanza di un intervento governativo per tutelare il risparmio come bene strategico per la sicurezza nazionale. In un momento in cui l'instabilità economica globale ci mette alla prova, il valore del risparmio acquisisce un significato nuovo. La sua dichiarazione invita a riflettere su come ogni scelta politica possa influenzare il nostro futuro finanziario e quello del Paese. Quanto siamo pronti a proteggere ciò che è fondamentale?

"Ho fatto delle dichiarazioni alla Fabi dove parlavo di sicurezza nazionale e mi hanno attribuito un riferimento al golden power che non era quello che intendevo realmente. Credo ci sia una considerazione: quella che è giusto che un governo intervenga su delle componenti strategiche per il paese, e il risparmio è ormai indubbiamente una componente strategica perché se vogliamo l'indipendenza del nostro Paese, non è soltanto energia e difesa ma è anche l'allocazione del risparmio in un paese che ha un forte debito pubblico". Lo ha detto l'a.d di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato a margine dell'assemblea di Bankitalia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Carlo Messina: 'Risparmio strategico, giusto l'intervento del governo'

Crosetto “Governo affianco del popolo palestinese, giusto manifestare”

Il ministro Crosetto esprime il suo sostegno al popolo palestinese, sottolineando l'importanza di garantire libertà di espressione durante il Salone del Libro e della Cultura.

Cerca Video su questo argomento: Carlo Messina Risparmio Strategico Cerca Video Caricamento del Video...

Le notizie più recenti da fonti esterne

Messina: Il risparmio bene strategico; Messina: Il risparmio bene strategico; Carlo Messina di Intesa Sanpaolo ha un messaggio per Orcel di Unicredit: Fermati; Carlo Messina di Intesa Sanpaolo ha un messaggio per Orcel di Unicredit: “Fermati”. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Carlo Messina su risparmio e sicurezza: "Il governo deve intervenire"

quotidiano.net scrive: Carlo Messina di Intesa Sanpaolo sottolinea l'importanza del risparmio come componente strategica e invita il governo a intervenire.

Messina: "Il risparmio bene strategico"

Da msn.com: Il numero uno di Intesa Sanpaolo era l'ospite più atteso al Consiglio nazionale della Fabi. E Carlo Messina non ha certo deluso le attese, ieri, con una sequela di risposte su tutti i temi caldi: dal ...

Messina: "Il risparmio bene strategico"

Come scrive informazione.it: "Le questioni che riguardano il risparmio sono di indipendenza nazionale ... Lo ha detto il ceo di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, interpellato in merito all'utilizzo da parte del governo del ...