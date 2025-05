Carlo Conti | il sindaco di Sanremo elogia l' empatia e la disponibilità

Il sindaco di Sanremo, Alessandro Mager, ha elogiato l’empatia e la disponibilità di Carlo Conti, sottolineando quanto sia fondamentale creare connessioni umane nel mondo dello spettacolo. In un’epoca in cui il dialogo e la collaborazione sono più che mai essenziali, queste parole ci ricordano l'importanza di relazioni autentiche. La sinergia tra pubblico e personaggi famosi potrebbe essere la chiave per un futuro all’insegna della creatività condivisa. Un esempio da seguire!

Carlo Conti posso chiamarlo anche oggi pomeriggio, perché io l'ho conosciuto nel 2025, anzi, a fine del 2024. Siamo andati a cena qualche volta, lui è tifoso della Fiorentina, io dell'Inter. È un uomo molto empatico. Con Conti si lavora bene". Lo ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alessandro Mager dopo la sentenza del Consiglio di Stato che rigetta i ricorsi di Rai e Comune di Sanremo contro la sentenza del Tar. "Piace alle persone - ha poi aggiunto - perché abbiamo fatto qualche metro insieme per le strade di Sanremo ed è sempre disponibile a scattare selfie con chiunque si rapporti con lui. Proprio una persona piacevole".

Carlo Conti parla del flop di Ne vedremo delle belle: “Non ero convinto”

In un raro momento di sincerità, Carlo Conti ha condiviso le sue esperienze di insuccesso, rivelando un lato inaspettato della sua carriera.

