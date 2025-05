Caritas Italiana | Appello per l' Integrazione nel Referendum sulla Cittadinanza

Caritas Italiana lancia un forte appello per il referendum sulla cittadinanza, sottolineando l'importanza di integrare chi condivide doveri e valori. In un periodo in cui l'inclusione è fondamentale per costruire una società coesa, questo messaggio diventa cruciale. L'integrazione non è solo un diritto, ma un dovere collettivo. Scopri perché garantire la cittadinanza equivale a investire nel futuro di tutti noi. Unisciti alla conversazione!

Caritas Italiana interviene sul prossimo appuntamento referendario, in particolare sulla cittadinanza. Raccogliendo l'appello della Cei a "integrare nella pienezza dei loro diritti coloro che condividono i medesimi doveri e valori", Caritas Italiana, che assieme alle Caritas diocesane è impegnata nell'accoglienza e nell'integrazione, sottolinea che "l'ottenimento della cittadinanza in tempi congrui da parte di donne e uomini che contribuiscono con il loro lavoro al benessere dell'intera collettivitĂ , corrisponde al riconoscimento della dignitĂ delle persone che, nell'ottica del bene comune, ovvero del bene di tutti e di ciascuno, sono da accogliere, proteggere, promuovere e integrare". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caritas Italiana: Appello per l'Integrazione nel Referendum sulla Cittadinanza

