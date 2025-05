Carini nuovo ingresso in Giunta | Fabio Davì prende il posto di Giovanni Alamia alle Opere pubbliche

Un vento di novità soffia su Carini: Fabio Davì, 64 anni, è il nuovo assessore alle Opere pubbliche. La sua nomina arriva in un momento cruciale per la città, che punta a rilanciare infrastrutture e sviluppo sostenibile. Con l'uscita di Giovanni Alamia, il cambiamento si fa tangibile. Sarà interessante scoprire quali progetti innovativi porterà Davì in un contesto sempre più attento alla modernizzazione urbana. Rimanete sintonizzati!

Nuovo ingresso nella Giunta comunale di Carini. Questa mattina si è insediato il nuovo assessore alle Opere pubbliche, Fabio Davì, ingegnere palermitano di 64 anni. La nomina di Davì è arrivata dopo le dimissioni dell’assessore Giovanni Alamia, rassegnate lo scorso 28 aprile. "L’ingegnere Davì. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Carini, nuovo ingresso in Giunta: Fabio Davì prende il posto di Giovanni Alamia alle Opere pubbliche

Cannella (Csa-Cisal): "Picone nuovo presidente Rsu al Comune di Carini"

Filippo Picone è stato eletto nuovo presidente della Rsu del Comune di Carini, rappresentanza sindacale unitaria, con la lista Csa-Cisal.

Cerca Video su questo argomento: Carini Nuovo Ingresso Giunta Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Carini, nuovo ingresso in giunta: il sindaco Monteleone nomina assessore Fabio Davi’

Segnala teleoccidente.it: Nuovo assessore nella giunta Monteleone. Questa mattina al Palazzo comunale si è tenuto l’insediamento di Fabio Davì, ingegnere palermitano di 64 anni. La nomina dell’assessore arriva in seguito alle ...

A Carini la S.S. 113, con la Delibera di Giunta n° 113, diventa comunale, ma troppe cose non tornano.

Secondo ilvespro.it: con Delibera di Giunta n° 282 del 9 giugno 1994 veniva approvata la nuova perimetrazione del Centro Abitato di Villagrazia di Carini e Bivio Foresta. Dal 1999 un tratto della S.S. 113 è comunale Vi è ...

Carini, cambio in maggioranza: Manuela Faso nuovo consigliere, subentra a Giovanni Alamia

Scrive teleoccidente.it: “Il consigliere Alamia era un elemento portante della nostra giunta – ha detto il ... complesso in un territorio come Carini in continua espansione demografica. Benvenuta e buon lavoro”. Con ...