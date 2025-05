Career Day a Maniago 25 aziende incontrano 114 studenti delle scuole superiori

Giovedì scorso, l'IIS Evangelista Torricelli di Maniago ha ospitato un entusiasmante Career Day, dove 25 aziende locali hanno incontrato 114 studenti delle scuole superiori. Questo evento non è solo un'opportunità per i giovani di esplorare il mondo del lavoro, ma rappresenta anche un passo fondamentale verso un futuro professionale più interconnesso con il territorio. In un'epoca in cui le competenze richieste dal mercato cambiano rapidamente, il dialogo tra scuola e industria diventa cruciale. Chi sarà pronto a

Dopo la appa di Sacile, il Career Day - iniziativa organizzata da Cluster COMET per rafforzare il legame tra scuola e tessuto produttivo regionale – giovedì ha esordito all'IIS Evangelista Torricelli di Maniago. Sono 25 le aziende che hanno fornito consigli e spunti a 114 studenti delle classi.

Studenti universitari e laureati incontrano le aziende: torna l'appuntamento con il Career Day

Torna il Career Day, l’evento dedicato a studenti universitari e laureati che desiderano incontrare oltre cento aziende, tra gruppi bancari, assicurativi, imprese internazionali, servizi di pubblica utilità e leader del settore.