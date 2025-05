Cardioteam una vela per il cuore pronta a raggiungere le Isole Eolie come prenotare gli screening gratuiti

Cardioteam – Una Vela per il Cuore continua la sua rotta verso le splendide Isole Eolie, portando screening cardiologici gratuiti a chiunque ne abbia bisogno. Un'iniziativa che non solo promuove la salute, ma che si inserisce nel crescente trend della prevenzione attiva. Prenota il tuo screening e salpa con noi verso un futuro di benessere! Non perdere questa occasione: il tuo cuore merita attenzione.

Prosegue a vele spiegate il viaggio della seconda edizione di Cardioteam – Una Vela per il Cuore, la campagna di screening cardiologici gratuiti ideata da Cardioteam Foundation e da Fondazione Sanlorenzo, in collaborazione con ANCIM. Partito dal porto di Lerici e dopo aver solcato le acque. 🔗 Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Cardioteam una vela per il cuore pronta a raggiungere le Isole Eolie, come prenotare gli screening gratuiti

