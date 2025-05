Carceri tutti i numeri del collasso | ora è allarme

L'ultimo report di Antigone svela un'emergenza carceraria in Italia: sovraffollamento e una tragica ondata di suicidi segnano un trend preoccupante. Questi dati, che riguardano non solo i detenuti ma tutta la società, mettono in luce quanto sia urgente ripensare il sistema penitenziario. È tempo di agire, perché dietro ogni numero c'è una vita da salvare. Scopriamo insieme le strade per una giustizia più umana e sostenibile.

L’ultimo report sugli istituti penitenziari nel nostro Paese pubblicato oggi, ha fotografato in tutta la sua gravità un problema enorme tra sovraffollamento nelle celle e suicidi continui Ora è davvero emergenza totale. Nuovo allarme sullo stato delle carceri in Italia nel report annuale dell’ associazione Antigone sulle condizioni di detenzione a cui sono sottoposte tutte quelle persone che devono scontare un periodo di reclusione. Il 2024, si legge infatti nel rapporto dell’associazione che si occupa dei diritti e delle garanzie dei detenuti, è stato l’anno con più suicidi in cella di sempre. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Carceri, tutti i numeri del collasso: ora è allarme

