Carceri sovraffollate ingressi di minorenni più che raddoppiati in 2 anni Un terzo delle celle ha meno di 3 m² per detenuto

Le carceri italiane vivono un'emergenza senza precedenti: in soli due anni, gli ingressi di minorenni sono più che raddoppiati. Con un terzo delle celle che ospita meno di 3 m² per detenuto, la situazione è insostenibile. Questo non è solo un problema carcerario, ma un riflesso di una società che fatica a tutelare le fasce più vulnerabili. Riflessione necessaria: possiamo permetterci di ignorare il futuro dei nostri giovani?

Sovraffollati, fino a scoppiare. Dove le celle offrono appena 3 metri quadri di spazio per muoversi e dove esplodono difficoltà dure da sopportare, che troppo spesso portano al suicidio.. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Carceri sovraffollate, ingressi di minorenni più che raddoppiati in 2 anni. «Un terzo delle celle ha meno di 3 m² per detenuto»

Cerca Video su questo argomento: Carceri Sovraffollate Ingressi Minorenni Cerca Video Caricamento del Video...

Approfondimenti da altre fonti

Sovraffollate fino al 220%: il disastro delle carceri italiane. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Carceri infernali, più che raddoppiati i minori dietro le sbarre e sovraffollamento al 133%. L’allarme nel Rapporto Antigone 2025

Si legge su lanotiziagiornale.it: Celle con meno di 3mq a persona e boom di psicofarmaci. E col Decreto Sicurezza del governo potrebbe andare anche peggio ...

Sovraffollate fino al 220%: il disastro delle carceri italiane

Lo riporta editorialedomani.it: Tra sovraffollamento, carenze di personale e la soppressione dei diritti, il sistema carcerario italiano è soffocato da una grave crisi sistemica. Al 30 aprile 2025, nelle carceri italiane si contava ...

Inferno nelle carceri: aumentati del 54% i minori detenuti

Scrive informazione.it: Istituti superaffollati con meno di tre metri quadri a persona Allarme sulle condizioni delle carceri italiane. Il rapporto "Senza respiro" dell’associazione Antigone fotografa una situazione drammati ...