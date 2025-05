Carceri sindaco di Milano su condizioni di San Vittore

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, alza la voce sulle condizioni del carcere di San Vittore: "Non sono dignitose". In un momento in cui il dibattito sul sistema penitenziario è più vivo che mai, queste parole accendono i riflettori su un tema scottante. La questione del sovraffollamento e dei servizi carenti non riguarda solo Milano, ma l'intero Paese. È ora di ripensare il futuro della giustizia in Italia!

"Io San Vittore, ogni tanto, lo visito e le condizioni non sono dignitose". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sul carcere che si è tenuto questa mattina a Milano. "Non si può pensare di andare avanti a lungo con un carcere così sovraffollato con dei servizi non dignitosi - ha detto - Ma il problema è San Vittore perché gli altri carceri funzionano sono considerate anche delle ottime carceri nello scenario italiano, il dibattito su San Vittore va avanti da decenni". "Favorevole a spostamento? Io sarei favorevole a verificare le condizioni, però non ho mai hai detto che sono totalmente contro". 🔗 Leggi su Tg24.sky.it © Tg24.sky.it - Carceri, sindaco di Milano su condizioni di San Vittore

