Carceri Sala | A San Vittore condizioni non dignitose

Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine di un convegno sul carcere che si tiene questa mattina Milano. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it ¬© Imolaoggi.it - Carceri, Sala: ‚ÄúA San Vittore condizioni non dignitose‚ÄĚ

Milano, Salvini: ‚ÄúSala sta facendo disastri, edilizia ferma‚ÄĚ

Matteo Salvini critica aspramente il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, accusandolo di aver bloccato l'edilizia nella città.

