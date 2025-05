Carceri La Russa | Certezza pena ma in condizioni di civiltà

Le parole di La Russa sul tema delle carceri riaccendono un dibattito cruciale: come garantire la certezza della pena senza compromettere i diritti umani? In un'epoca in cui il rispetto per la dignità è sempre più centrale, la questione carceraria diventa simbolo di civiltà. La sfida è grande ma fondamentale: costruire un sistema penale che punisca e riabiliti. Un'opportunità imperdibile per riformare e migliorare il nostro futuro.

“Quello delle carceri è un tema che sento molto vicino, non ho un potere decisionale ma su questo tema tocca alle forze politiche, compresa quella a cui appartengo cioè Fratelli d’Italia, fare le debite valutazioni. Non c’è dubbio che in cima ai miei pensieri ci sia la certezza della pena. Chi sbaglia deve pagare, ma è altrettanto forte da parte mia il convincimento che chi deve pagare lo debba fare in condizioni di assoluta civiltà e in condizioni di far sperare che non ci ricaschi. Il convegno di oggi punta ad evitare le recidive, che diventa una materia da attenzionare con particolare forza”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Carceri, La Russa: “Certezza pena ma in condizioni di civiltà”

