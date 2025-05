Carcere di Gazzi si è insediato il nuovo comandante della polizia penitenziaria

È ufficiale: il carcere di Gazzi ha un nuovo timoniere! Il Dirigente Paolo Li Marzi prende le redini della Polizia Penitenziaria, promettendo un rinnovato impegno nella gestione e sicurezza della Casa Circondariale di Messina. Questa nomina arriva in un momento cruciale, dove la riforma del sistema carcerario è più che mai al centro del dibattito pubblico. Un passo importante verso una giustizia più umana e efficace. Rimanete sintonizzati!

Ha finalmente preso il via il nuovo corso del neo Comandante della Polizia Penitenziaria presso la Casa Cicondariale di Messina, il Dirigente Paolo Li Marzi. Una notizia che, come evidenziato dal segretario generale della Fp Cgil, Francesco Fucile e dal Coordinatore provinciale, Giovanni Spanò.

Nuovo sequestro al carcere di Gazzi, trovati droga e cellulari.

Controllo a tappetto nel penitenziario messinese dove l'ultima scoperta di stupefacente risale a qualche giorno fa ...

Messina. Telefonini e armi rudimentali sequestrati nel carcere di Gazzi

MESSINA – Telefonini e armi rudimentali sono stati ritrovati e sequestrati della Polizia Penitenziaria nel carcere di Gazzi, al termine di un'operazione di perquisizione straordinaria.