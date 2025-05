Carbone al Festival del Lavoro | fisco semplificato per cittadini e imprese

Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle entrate, ha lasciato il segno al Festival del Lavoro, proponendo una rivoluzione nel fisco: semplificare le tasse per cittadini e imprese. Un’idea in linea con il crescente bisogno di trasparenza e facilità nelle relazioni economiche. Immaginate un futuro in cui il pagamento delle imposte diventa un gesto semplice e collaborativo, rendendo il nostro Paese più competitivo e vicino ai cittadini. È tempo di cambiare marcia!

Vincenzo Carbone, direttore dell’Agenzia delle entrate, ha espresso una visione innovativa in occasione del Festival del lavoro. Ha sottolineato come il pagamento delle tasse non debba rappresentare una corsa a ostacoli, ma piuttosto un impegno collettivo volto a semplificare il sistema fiscale. Secondo il direttore, è fondamentale orientarsi verso un modello di fisco più accessibile, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Carbone al Festival del Lavoro: fisco semplificato per cittadini e imprese

