Carapaz non spaventa Del Toro a Champoluc | la maglia rosa sempre più leader al Giro d’Italia

Isaac Del Toro si conferma sempre più leader al Giro d'Italia 2025, dominando la difficile tappa di Champoluc. Con una condotta di gara impeccabile, il messicano non si è fatto intimidire da Carapaz, arrivato solo terzo. La sfida si fa sempre più avvincente: tutto si deciderà sabato sulle Finestre, un finale che promette spettacolo. Chi avrà la forza di resistere alla pressione? Resta sintonizzato per non perdere neanche un colpo!

Isaac Del Toro ha mantenuto la maglia rosa senza quasi sudare su una delle tappe più difficili del Giro 2025: all'arrivo di Champoluc ha vinto il francese Prodhomme, ma il messicano è arrivato secondo davanti a Carapaz e guadagnando su tutti gli altri avversari. Tutto rimandato all'ultima occasione, di sabato, sulle Finestre. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Carapaz non spaventa Del Toro a Champoluc: la maglia rosa sempre più leader al Giro d’Italia

Acuto di Carapaz nell’undicesima tappa del Giro d’Italia, Del Toro sempre in rosa

Durante l’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025 da Viareggio a Castelnovo ne’ Monti, Richard Carapaz ha conquistato la vittoria, fermando il cronometro in 186 km di emozioni.

Cerca Video su questo argomento: Carapaz Spaventa Toro Champoluc Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Giro d'Italia, 19a tappa: Prodhomme trionfa a Champoluc, Del Toro secondo e Carapaz terzo. Perde terreno Yates

Come scrive sport.virgilio.it: Diretta live Giro d'Italia 19esima tappa Biella-Champoluc 29 maggio: 166 km con cinque Gran Premi della Montagna, è il terzultimo atto della Corsa Rosa.

Carapaz attacca la rosa, ma Del Toro non cede! Pellizzari cade nel finale, vince in solitaria Prodhomme

Si legge su eurosport.it: GIRO D'ITALIA - Impresa solitaria di Prodhomme a Champoluc. I big si controllano nel faticoso tappone valdostano, sulla salita finale Carapaz attacca trovando l ...

E da oggi in salita. Carapaz prova a togliere la rosa a baby Del Toro

Da msn.com: Gli fa eco anche il due volte campione del mondo e oro olimpico di Atene Paolo Bettini, anche lui testimonial. Sottolinea Bettini: «Del Toro ha già fatto un Giro pazzesco, ma nella due giorni che lo ...