Carapaz | Ci ho provato anche oggi Posso ancora vincere

Nicolas Prodhomme ha sorpreso tutti nella diciannovesima tappa del Giro d'Italia 2025, conquistando una vittoria schiacciante. Ma non è solo la sua performance a colpire: Richard Carapaz, nonostante il terzo posto, ha dichiarato di non arrendersi, confermando la sua determinazione nel competere. Questo spirito di resilienza rispecchia un trend crescente nel ciclismo: la lotta per la vittoria è più intensa che mai! Chi sarà il prossimo a brillare?

La Biella-Champoluc di 166 chilometri, diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2025, si conclude con il successo del francese Nicolas Prodhomme. Il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team arriva da solo al traguardo con 58’ di margine su Isaac Del Toro della UAE Team Emirates-XRG e Richard Carapaz della EF Education – EasyPost. Il corridore messicano difende il primato, guadagna terreno sui rivali e guida la classifica generale con 43’’ sull’ecuadoriano e 1’21’’ sul britannico Simon Yates della Team Visma Lease a Bike. Tutti i giochi si decideranno domani con la Verrès – Sestrière (Vialattea) di 205 chilometri, tappa nella quale i corridori scaleranno il Colle delle Finestre, Cima Coppi dell’edizione numero 108 della Corsa Rosa. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Carapaz: “Ci ho provato anche oggi. Posso ancora vincere”

Cerca Video su questo argomento: Carapaz Ho Provato Oggi Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

Carapaz sconvolge il Giro d'Italia: Ho lavorato molto per tornare qui; Giro d'Italia 2025, la gioia di Carapaz: Sono emozionato. La maglia rosa? Ci proverò; E dopo San Pellegrino in Alpe spunta (e la spunta) Carapaz; Del Toro non molla e rilancia! Che numero a Bormio, Pellizzari risale in classifica. 🔗Cosa riportano altre fonti

Carapaz: “Ci ho provato anche oggi. Posso ancora vincere”

Come scrive oasport.it: La Biella-Champoluc di 166 chilometri, diciannovesima frazione del Giro d’Italia 2025, si conclude con il successo del francese Nicolas Prodhomme. Il ...

Giro, Del Toro e Carapaz guadagnano 24” a Yates. A Champoluc vince Prodhomme

Da msn.com: Il francese conquista il tappone valdostano grazie alla fuga del mattino. La corsa al successo finale sembra ristretta al messicano e all'ecuadoriano ...

Carapaz non si ferma: "Sono il più forte e lo dimostrerò fino a Roma"

Come scrive msn.com: Giro d’Italia, l'ecuadoriano recupera terreno su tutti i big, compreso un Del Toro in difficoltà. E rilancia: "Negli ultimi anni non ho avuto fortuna, ma mi sono sempre rialzato. E anche oggi sono cad ...