carabinieri e poste italiane rinnovano accordo su cantieri trasporti e welfare

Questa mattina, Carabinieri e Poste Italiane hanno rinnovato un accordo strategico che segna un passo importante per la sicurezza e il welfare nei cantieri di trasporto. In un contesto in cui la collaborazione tra istituzioni è fondamentale per affrontare le sfide contemporanee, questa intesa punta a garantire standard elevati di sicurezza e servizi efficienti. Un'alleanza che non solo protegge, ma promuove anche un futuro più sereno per tutti.

Questa mattina, presso la sede del comando generale, è stato siglato un protocollo d'intesa che vede la Arma dei Carabinieri e Poste Italiane S.p.a. impegnate in una collaborazione strategica rinnovata. L'accordo, sottoscritto dal comandante generale, gen. c.a. Salvatore Luongo, e dal direttore generale, Giuseppe Lasco, si prefigge l'obiettivo di consolidare un rapporto di lunga data,

L'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane rinnovano il protocollo di collaborazione per rafforzare vigilanza, sicurezza nei cantieri e logistica, formazione e welfare, a sostegno dei cittadini e dei lavoratori

