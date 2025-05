Capanne le detenute diventano attrici | lo spettacolo Con il tuo sguardo

Un progetto unico che trasforma il carcere in palcoscenico: "Con il tuo sguardo" dà voce alle detenute del carcere di Capanne, guidate dalla regista Claudia Calcagnile. In un contesto in cui la cultura può essere una chiave di riscatto, queste donne non solo recitano, ma raccontano storie di resilienza e speranza. Non perdere l'occasione di scoprire come l'arte possa riunire mondi diversi!

Si chiama Con il tuo sguardo ed è il nuovo spettacolo della compagnia Oltremura composta dalle attrici detenute del carcere di Capanne, con la direzione artistica e la regia di Claudia Calcagnile. Lo spettacolo andrà in scena in carcere il 10 giugno in anteprima per la popolazione femminile.

