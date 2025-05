Capaccioli | Tecnopolo DAMA nuovo emblema rigenerazione

Il Tecnopolo DAMA non è solo un nuovo spazio, ma un simbolo di rinascita per Roma. Con la sua storica ciminiera, che ha unito generazioni di lavoratori, rappresenta un connubio perfetto tra storia e innovazione. Questa trasformazione urbana non segna solo un cambio di scenario, ma un trend globale verso la rigenerazione dei luoghi, dove il recupero del patrimonio industriale diventa occasione di crescita e sviluppo per le comunità. Scopri come il passato può ispirare un futuro ricco di opportunità!

Roma, 30 mag. - "La consegna di certificati e targhe al Tecnopolo DAMA rappresenta una straordinaria evoluzione per la nostra famiglia di certificazioni. Questo territorio, in piena trasformazione urbana, ha trovato nella storica ciminiera un tempo aggregatrice di migliaia di lavoratori e delle loro famiglie il simbolo ideale per coniugare passato e futuro. Oggi, grazie a questo intervento, oltre 5.000 persone vivranno e lavoreranno in un contesto all'avanguardia, fondato su intelligenza artificiale, previsioni climatiche e data storage. Il Green Building Council, attraverso il lavoro del chapter Emilia-Romagna e le certificazioni LEED Platinum, è orgoglioso di aver portato il meglio della tecnologia sostenibile all'interno di questa struttura. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Capaccioli: Tecnopolo DAMA, nuovo emblema rigenerazione

Cerca Video su questo argomento: Capaccioli Tecnopolo Dama Nuovo Cerca Video Caricamento del Video...

Su questo argomento da altre fonti

Bologna, Capaccioli (GBC Italia): Tecnopolo DAMA, nuovo emblema di rigenerazione e innovazione; Tecnopolo-DAMA: da ex manifattura a modello di rigenerazione urbana e sostenibilità internazionale. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Capaccioli: Tecnopolo DAMA, nuovo emblema rigenerazione

Si legge su quotidiano.net: Roma, 30 mag. - "La consegna di certificati e targhe al Tecnopolo DAMA rappresenta una straordinaria evoluzione per la nostra famiglia di certificazioni. Questo territorio, in piena trasformazione urb ...

Tecnopolo-DAMA: da ex manifattura a modello di rigenerazione urbana e sostenibilità internazionale

Come scrive teleborsa.it: Il progetto di riqualificazione urbana dell’ex Manifattura Tabacchi di Bologna ottiene la certificazione LEED Platinum per due edifici ...

Il Tecnopolo di Bologna cambia nome e logo: da oggi è “Dama”

Lo riporta repubblica.it: Un nuovo nome. Un nuovo logo. E nuovi investimenti per fare a Bologna la “Data Valley” italiana. Il Tecnopolo diventa il Dama, un acronimo che racchiude le parole dati e manifattura ...