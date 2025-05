Caos su un autobus Kyma | uomo fuori controllo aggredisce passeggeri e poliziotti

Serata di panico a Taranto: un uomo in stato di alterazione ha seminato il caos su un autobus Kyma, aggredendo passeggeri e poliziotti. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante legato alla sicurezza dei trasporti pubblici, sempre più sotto pressione. Aumentare la vigilanza e promuovere un ambiente sereno è fondamentale. Che cosa stiamo facendo per garantire la tranquillità di chi viaggia? La risposta potrebbe sorprenderci!

Tarantini Time Quotidiano Panico nella serata di ieri a Taranto, a bordo di un autobus della linea urbana Kyma. Un uomo, di origine straniera e apparentemente in stato di alterazione, ha scatenato il caos sul mezzo, disturbando i passeggeri e costringendo l’autista a chiedere l’intervento della polizia. Come riporta TarantoToday, tutto è successo in serata, quando l’uomo ha cominciato a comportarsi in modo molesto, infastidendo chiunque si trovasse vicino a lui. Le sue urla e l’atteggiamento aggressivo hanno creato scompiglio tra i presenti, alcuni dei quali si sono allontanati nel tentativo di evitarlo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Caos su un autobus Kyma: uomo fuori controllo aggredisce passeggeri e poliziotti

