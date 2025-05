Caos dazi Trump studia un piano B e attacca la Cina | nuova escalation della guerra commerciale

La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina entra in una nuova fase di turbolenza. Donald Trump, deciso a imporre dazi anche in caso di sconfitta legale, non fa marcia indietro. Questo scontro non è solo economico, ma riflette un'America che si prepara a ridefinire le proprie alleanze globali. Riuscirà il tycoon a ottenere il supporto che cerca, o il suo piano B potrebbe rivelarsi un boomerang? La tensione è alle stelle!

Donald Trump tira dritto sui dazi e assicura che li imporr√† anche se dovesse perdere la battaglia legale che √® appena iniziata. Frustrato dall‚Äôintervento giudiziario sulle sue politiche e al lavoro su un piano B per l'attuazione delle tariffe, il presidente alza il tiro anche contro la Cina, colpevole di aver ¬ęviolato¬Ľ gli accordi presi con gli Stati Uniti sul fronte commerciale. In un post. 🔗 Leggi su Feedpress.me ¬© Feedpress.me - Caos dazi, Trump studia un piano B e attacca la Cina: nuova escalation della guerra commerciale

Dazi, Trump: ‚ÄúPalla nel campo della Cina‚ÄĚ. Casa Bianca: ‚ÄúPresto primi accordi‚ÄĚ

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

