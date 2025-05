Caos Dazi Giudici contro Trump

Il caos dazi che avvolge l'amministrazione Trump continua a scuotere i mercati globali. Mentre le tariffe rimangono in vigore, la battaglia legale tra giudici e ex presidente evidenzia una fragilità nel sistema commerciale statunitense. Questo episodio non è solo un conflitto giuridico, ma si inserisce in un trend più ampio di tensioni economiche internazionali. Quale sarà l’impatto su consumatori e aziende? Scoprilo!

I dazi statunitensi restano in vigore. Almeno per ora. La maggiorazione tariffaria a tutti i Paesi del mondo (presentata da Donald Trump lo scorso 2 aprile) prima incrocia la scure della Corte federale del commercio, poi si guadagna la sospensiva della Corte d’appello (non valida però nei confronti di una successiva e più limitata ingiunzione del tribunale ordinario di Washington). In 24 ore ad alto tasso adrenalinico, il presidente americano vede da vicino la propria disfatta e la rinuncia a un introito decennale stimato in 3.300 miliardi di dollari. Il mantenimento della maggior parte della costruzione tariffaria, in attesa della sentenza di merito e del più che probabile ricorso alla Corte Suprema di chiunque perderà, salva The Donald dall’immaginario "golpe" dei "giudici non eletti". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Caos Dazi Giudici contro Trump

Dazi, Trump: “Palla nel campo della Cina”. Casa Bianca: “Presto primi accordi”

Donald Trump adotta una strategia di attesa nella controversia commerciale con la Cina, sottolineando che \

