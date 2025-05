Caos allo Studio Ovale tra rabbia e minacce Il tycoon furibondo per l' appellativo Taco

Un tumulto senza precedenti scuote lo Studio Ovale: il tycoon, furioso per l’appellativo "Taco", si prepara a una crociata contro i giudici che ostacolano i suoi piani. In un momento in cui la politica americana è in fermento, questa reazione svela la tensione tra potere e giustizia. La domanda sorge spontanea: fino a dove si spingerà nella sua battaglia per il controllo? Non perdere l’occasione di scoprire come si evolve questa vicenda!

Crociata pronta contro i giudici che bloccano tutto. Presidente stizzito per l'acronimo ("Trump si tira indietro"). "Sono un duro". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Caos allo Studio Ovale tra rabbia e minacce. Il tycoon furibondo per l'appellativo Taco

Caos in studio a “DiMartedì”: Floris costretto ad intervenire (VIDEO)

Nella recente puntata di "DiMartedì", il talk show di La7 condotto da Giovanni Floris, si è scatenato un acceso dibattito, con toni infuocati tra i partecipanti.

